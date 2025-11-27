Konya'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Kuruldu
Hüyük ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen kermeste elde edilecek gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin halkına destek için gönderilecek.
Konya'nın Hüyük ilçesinde Filistin için Hayır Çarşı'sı kuruldu.
İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü öncülüğünde Filistin halkına destek amaçlı Gençlik Merkezi önünde kermes düzenlendi.
İlçe protokolü de kermesi inceledi.
Kermesten elde edilecek gelirin, Türkiye Diyanet Vakfı aracılıyla Filistin'e gönderileceği öğrenildi.
