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Konya'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı. FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanması için çalışma başlattı. FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel

Ereğli Konya Güncel Haberler

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