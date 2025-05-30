Konya'da Ev Kundaklama Olayında 2 Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde bir evin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 1'i avukat 2 zanlı tutuklandı.

Konevi Mahallesi Fahrettin Ayaz Sokak'ta 27 Mayıs'ta, 3 katlı apartmanın giriş katındaki evde yangın çıktı.

Yapılan çalışmada, yangının kundaklamadan kaynaklandığı belirlendi.

Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yangının ardından araçla kaçan 2 şüpheliyi tespit etti.

Ekipler, avukat olduğu öğrenilen E.V. (26) ile arkadaşı E.İ'yi (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, kundaklanan evde oturan yabancı uyruklu M.U. ile dosya karşılığında verdikleri komisyon ücretinde anlaşamadıkları, bu nedenle olayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.