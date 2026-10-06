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Konya'da eski eşini yaralayıp bir kişiyi öldüren sanık müebbet ve 15 yıl hapis aldı

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Konya'da eski eşini yaralayıp bir kişiyi silahla öldüren sanık, müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanığa ruhsatsız silah suçundan da 2 yıl hapis verdi; sanık savunmasında olayı tasarlamadığını ve canını korumak için ateş ettiğini öne sürdü.

Konya'da eski eşini yaraladığı kavgada bir kişiyi de silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Çınar, maktul Faruk Öksüzoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Çınar, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Olayı tasarlayarak yapmadığını öne süren Çınar, "Olay günü konuşmak için gittim. Herhangi bir yaralama ve öldürme kastım yoktu. Olay yerini terk edeceğim sırada eski eşim tahrik edici sözler söyledi. Maktulün de elinde bıçakla bana doğru geldiğini gördüm. Bıçakla enseme vurdu. Sonrasında maktulle boğuşmaya başladık. Boğuşma esnasında can havliyle kendimi korumak amacıyla ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme"den müebbet, "boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs"ten 15 yıl ve "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Çınar, Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde, 2 Mart 2025'te boşandığı eşini silahla yaraladığı, Faruk Öksüzoğlu'nu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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