Konya'da Eşini Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Mihriban Şagil'i tartıştığı eşi Serhat Şagil tarafından 5 yerinden bıçaklanıp, kendisini de karın boşluğundan yaralayan şahıs tutuklandı.

KARAMAN'da tartıştığı eşi Mihriban Şagil'i 5 yerinden bıçaklayıp, kendisini de karın boşluğundan yaralayan Serhat Şagil, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şagil tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 923 Sokak'taki Sıla Parkı'nda meydana geldi. Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Mihriban Şagil, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle eşi Serhat Şagil ile tartışınca, evi terk edip Karaman'daki ailesinin yanına geldi. Serhat Şagil, dün eşi ile konuşmak için kente geldi. Sıla Parkı'nda buluşan çift arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada Serhat Şagil, eşi Mihriban'ı 5 yerinden bıçakladı, ardından bıçağı kendi karın boşluğuna saplayarak intihara kalkıştı.

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Mihriban Şagil'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Tedavisi tamamlanan Serhat Şagil ise gözaltına alındı. Şagıl, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.