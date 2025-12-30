Haberler

Konya'da eşini öldüren kadın için 24 yıla kadar hapis istendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’da 17 yıllık eşi Ömer Ç'yi bıçakla öldüren Şerife Ç'nin, haksız tahrik altında suçu işlediği gerekçesiyle 18 ila 24 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Duruşmada tanıkların ifadeleri alınarak mahkeme süreci devam etmektedir.

Konya'da 17 yıllık eşini bıçakla öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan kadının, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tanık Ali Erkan Ş, maktul Ömer Ç'nin kendilerine doğum günü için eşi Şerife'nin yanına gideceğini söylediğini belirtti.

Birlikte doğum günü kutlanacak olan iş yerine gittiklerini dile getiren Ali Erkan Ş, şunları kaydetti:

"Maktulün sarhoş olduğunu görünce sanık biraz sinirlendi, aralarında tartıştılar, daha sonra hep birlikte Ömer'in arabasına bindik. Arabayı ben kullanıyordum, araçta giderken maktul ile sanık tartışıyorlardı. Tartışma sırasında maktul sanığa yumrukla vurdu, küfürler etti. Bunun üzerine sanık arabayı polis merkezine götürmemizi söyledi. Ben de ailevi sorun olduğu ve evde kendi aralarında halledebilecekleri düşüncesiyle eve gittim. Maktul ve sanığı evlerinin önünde bıraktım. Abdurrahman ile birlikte oradan ayrıldık. Bir süre sonra maktul beni telefonla aradı ve içki içmeyi teklif etti, ben de kendisine sarhoş olduğunu, daha sonra içebileceğimizi söyledim ve telefonu kapattım. Sonra neler olduğunu bilemiyorum."

Diğer tanık Abdurrahman A. ise olay günü araçla giderken maktul ve sanığın kısık sesle tartıştıklarını, ne söylediklerini anlayamadığını belirtti.

Savcı, açıkladığı mütalaasında, suçun "eşe karşı kasten öldürme" kapsamına girdiğini ancak "haksız tahrik hükümleri" altında işlendiğini belirtetek, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Şerife Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Şerife Ç. (35), 23 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde tartıştığı eşi Ömer Ç'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
'Daltonlar' davasındaki arbedeye soruşturma: Üç avukat hakkında gözaltı kararı verildi

"Daltonlar" davasındaki arbede 3 avukatın başını yaktı
Ayşe Tokyaz duruşmasında ikinci gün gerginlikle başladı! Cemil Koç'un sözleri çıldırttı

Ayşe Tokyaz duruşmasında Cemil Koç'un sözleri çıldırttı: Hepinizi...
Rus iş insanının lüks oteli 6 milyar TL'ye satışa çıkarıldı

"Otelciler Kralı"nın dev oteli satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Şehit polisler için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu! Geride 7 evlat kaldı

Yüreğimiz yangın yeri! Geride 7 evlat kaldı, gözyaşları sel oldu