Konya'da Erozyon Önleme Sahası'nda orman yangını

Yangında 100 dekarlık alan zarar gördü, binlerce ağaç yandı

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde, Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda orman yangını çıktı. Uzun süren çalışma sonucunda yangın söndürülürken, yaklaşık 100 dekar orman alanı zarar gördü, yüzlerce ağaç yandı.

Yangın, Karapınar ilçesinde Erozyon Önleme Sahası'nın T-20 mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, erozyonun neden olduğu çölleşme tehlikesine karşı 1960'lı yıllarda mücadelenin başlatıldığı sahada yangın çıktı. Yakın bölgede çiftlikte çalışan işçilerin dumanları görüp ihbarda bulunması üzerine sahaya itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın için belediye hoparlöründen yapılan anonslar ve sosyal medya üzerinden vatandaşlardan destek istendi. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş, erozyon bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katıldı. Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi çalışanları da yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Ağaçlar arasında traktörler ile sürüm yapılarak yangının başka alana geçmesi de engellendi. Yangın uzun süren çalışmalar sonucunda diğer bölgelere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemelerde yaklaşık 100 dekar ormanlık alanın yandığı ve yüzlerce ağacın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangını olduğunu dumanlardan fark eden ve söndürülmesi için yardım eden vatandaşlardan biri, "Dumanların yükseldiğini görünce önce itfaiyeyi çağırdık sonra kendimiz geldik. Yanan her bir ağaç canımızdı. Geçmiş olsun" dedi.

(FMK-ARD-AH-