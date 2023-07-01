Konya'da elektrikli bisiklet ve motosikletlerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan bir depoda çıktı. Depoda maddi hasar meydana geldi.

Konya'da elektrikli bisiklet ve motosikletlerin bulunduğu depoda yangın

KONYA - Konya'da elektrikli bisiklet ve motosikletlerin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan bir depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisiklet ve motosikletlerin bulunduğu depodan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri deponun demir kapısını kırarak içeri girdi ve yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.