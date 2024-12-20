Konya'da Elek İşleme ve Kağıt Sanatı Sergisi Açıldı
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, emekli öğretmen Canan Gören'in hazırladığı "Elek İşleme ve Kağıt Sanatı" sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Gören, Anadolu'nun bereket simgelerini yeniden yorumladığını ve ağacın değeri üzerine sanatsal çalışmalar yaptığını belirtti.
Konya'da "Elek İşleme ve Kağıt Sanatı" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve beraberindekiler, bir dernekteki emekli öğretmen Canan Gören tarafından hazırlanan "Elek İşleme ve Kağıt Sanatı" sergisinin açılışını yaptı.
Gören, burada Anadolu'nun bereket simgelerinin bu görsellerle tekrar yenilenmesini istediğini söyledi.
Ağacın değeri üzerine kağıtla ilgili de sanatsal çalışma yaptığına dikkati çeken Gören, "Bir de kağıt işlerimiz var. Kağıttaki değerliliğin, ağacın değeri üzerine çalışma. Bizim, hiç dediğimiz şeylerin her şey olduğunu anlatan bir çalışma." diye konuştu.
Ustaoğlu ve beraberindekiler sergiyi gezdi.