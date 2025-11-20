Haberler

Konya'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi

Konya'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği Düzenlendi
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukların haklarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. İl Müdürü Arif Topal, kurumlararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek çocukların yararına ortak hareket ettiklerini vurguladı.

Konya'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, çocukların gelişim, korunma ve katılım haklarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla kurumlararası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen İl Müdürü Arif Topal, tüm kurumların çocukların yüksek yararı için ortak hareket etmeye devam edeceğini belirterek, "Kurumlarımız arasında kurulan güçlü iş birliği, çocuklarımızın gelişim, korunma ve katılım haklarına verilen önemin en somut göstergesidir. Yapılan çalışmalar, çocukların geleceğine sahip çıkma kararlılığımızın bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Mevlana Sevgi Evleri, Selçuklu Sosyal Hizmet Merkezi, Yeşilay ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Çocuk Hakları İl Komitesi iş birliğiyle çocuklara yönelik eğitim ve farkındalık etkinliklerinin düzenlendiği belirtildi.

Etkinliklerde bağımlılıkla mücadele, güvenli yaşam, hak bilinci ve katılım konularında bilgilendirici çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
