Konya'da düğünde polis saldırısı: 4 polis yaralandı, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Konya'da sokak ortasında yapılan düğünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine saldıran ve 4 polisin yaralanmasına sebep olan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'da sokak ortasında yapılan düğünde silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekiplerine saldıran ve 4 polisin yaralanmasına sebep olan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emirkaraslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki düğünde havaya rastgele ateş açıldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Havaya ateş açılmaması konusunda uyarılarda bulunan polislere, davetliler taş ve cam şişelerle saldırdı. Olayda 4 polis memuru yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından polis memurları kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 4'ü kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA