Konya'da düğünde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Konya'nın Meram ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde havaya ateş açanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Çomaklı Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş açan zanlı yakalandı ve kullandığı silah da ele geçirildi. Şüpheli emniyete götürüldü.
Konya'nın Meram ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düğünlerde havaya ateş açanlara yönelik denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda, Çomaklı Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen zanlı yakalandı.
Kullandığı silah da ele geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.