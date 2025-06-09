Konya'da Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, Osman Tuhral'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Osman Tuhral (85) idaresindeki 42 M 6942 plakalı otomobil, Değirmenözü Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki eşi Yaşar Tuhral (83) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralı çift, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel