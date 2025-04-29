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Konya'da Devrilen Otomobil Kazasında İki Kişi Yaralandı

Konya'da Devrilen Otomobil Kazasında İki Kişi Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolunun 132. kilometresi Ömeranlı Mahallesi'nde Kemal Uğur Aktunç (72) idaresindeki 34 CTF 697 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak orta refüje devrildi.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan eşi Emine Aktunç (70), ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
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