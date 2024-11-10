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Konya'da Devrilen Kamyonun Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Konya'da Devrilen Kamyonun Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Konya'da devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut'un hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonun virajı dönerken devrildiği anlar görüntülendi. Akbulut'un cenazesinin bugün Karkın Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

KAZA KAMERADA

Konya'da devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut'un öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun virajı döndüğü sırada devrildiği görüldü.

Akbulut'un cenazesinin bugün Karkın Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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