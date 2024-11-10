Konya'da Devrilen Kamyonun Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Konya'da devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut'un hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyonun virajı dönerken devrildiği anlar görüntülendi. Akbulut'un cenazesinin bugün Karkın Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.
KAZA KAMERADA
Konya'da devrilen kamyonun şoförü Fahrettin Akbulut'un öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun virajı döndüğü sırada devrildiği görüldü.
Akbulut'un cenazesinin bugün Karkın Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor.