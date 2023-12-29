Konya'da DEAŞ Üyesi 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Konya'da polis operasyonunda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
KONYA'da, polis operasyonunda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P., 'Silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma' suçundan gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.