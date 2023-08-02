Konya'da çıkan ot yangını kontrol altına alındı

Konya'nın Altınekin ilçesinde çıkan ot yangını alevler çevreye yayılmadan söndürüldü.

İlçe merkezindeki Kale Mahallesi'nde meskun yerleşim yerine yakın boş arazide henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otların kuru olması nedeniyle yayılmaya başlayan yangın, yakında bulunan tarım ambarı ve garaja sıçramadan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.