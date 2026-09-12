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Konya'da çeşitli vakıfların hayır şartları yerine getirildi

Konya'da çeşitli vakıfların hayır şartları yerine getirildi
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Konya'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "1001 Hayır Hizmeti" anlayışı kapsamında çeşitli vakıfların hayır şartları yerine getirildi.

Konya'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "1001 Hayır Hizmeti" anlayışı kapsamında çeşitli vakıfların hayır şartları yerine getirildi.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kentte, Mevlid Kandili'nde vakıf ecdadının ruhları için hatim okunması ve ikram dağıtımı, Safvet Bey Bin Mehmed Efendi Vakfı için Kadın Sığınma Evinde çörek ve poğaça dağıtımı, Sahib-i Ata Vakfı için kavurma ve ekmek dağıtımı, Kapıcı Mustafa Dede Vakfı için soğuk karpuz ikramı gerçekleştirildi.

Vakıf şartları kapsamında ayrıca Şerife Fatma Binti Mustafa Vakfı için hafız öğrencilere güveç ikramı, İbrahim Paşa Bin Selim Vakfı için dükkanların önlerini temizleme, Mahpeyker (Çinili, Kösem Valide Sultan) Vakfı için cami ve cami önlerinin temizlenmesi, İsmail Çelebi Bin Mehmed Çelebi Vakfı için bakıma muhtaç yaşlının evinin temizlenmesi, Mehmed Reşid Efendi Bin Osman Vakfı için çarşıda soğuk su ikramı ve Sultan 1. Süleyman Vakfı için ihtiyaç sahibi bir ailenin ilaç farkı ödemesi yapıldı.

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, hayır şartlarının yerine getirilmeye devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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