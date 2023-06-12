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Konya'da büyükbaş çalan zanlı tutuklandı

Konya'da büyükbaş çalan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çaldığı 2 büyükbaşı kesen zanlı tutuklandı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çaldığı 2 büyükbaşı kesen zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Kökez Mahallesinde, H.H.D'nin ahırından 2 büyükbaşın çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Mahalleden yaklaşık 5 kilometre uzaktaki bir tarlada hayvanların iç organları bulundu.

Yapılan araştırma sonunda olayın faili H.D. yakaladı.

Zanlı H.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA / Yalçın Dinç - Güncel

Kadınhanı Jandarma Konya Güncel Haberler

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