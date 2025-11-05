Konya'da bir öğretmeniyle bir öğrencisi bulunan okulda milli tohum bilinci eğitimi verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ilgın'ın Gökçeyurt Mahallesi'nde bir öğretmeniyle bir öğrencisi bulunan okulda milli tohum bilinci etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye ekiplerince, Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nun tek öğrencisi İlayda Kozlu ve tek öğretmeni Muhammed Bağ ile "Yerli Tohum, Milli Tarım Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Öğrencilere milli tohum bilinci kazandırmayı amaçlayan etkinlikte, ilkokul 3. sınıf öğrencisi Kozlu'ya tohumun oluşum evreleri, nasıl meydana geldiği, yerli tohumun önemi ve ekimden hasada kadar geçen süreç ele alındı.

Ayrıca Kozlu'nun uygulamalı olarak öğrenebilmesi için "İlk Bahçem Kiti" etkinliğiyle toprak hazırlığı, ekim, sulama, bakım ve hasat gibi temel tarımsal faaliyetler anlatıldı.

Belediye ekiplerine teşekkür eden Kozlu, "Derslerimiz çok güzel geçiyor. Öğretmenimle çok eğleniyoruz. Bugün bitki yetiştirmeyi, fidan ekmeyi öğrendim" dedi.

Öğretmen Bağ da okulda tek öğrenci olmasına ilk başta çok şaşırdığını ancak İlayda ile çok iyi anlaştıklarını kaydetti.