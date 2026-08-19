Haberler

Motosiklet Hırsızları Çarptı: 1 Yaralı

Motosiklet Hırsızları Çarptı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde motosikleti çalınan Ahmed El İ, aracını kullanan hırsızları durdurmak isterken çiğnendi. Şüpheliler motosikleti bırakıp kaçtı, yaralanan El İ hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan zanlıları arıyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki motosikletini çaldığı öne sürülen şüphelileri durdurmak isteyen kişi yaralandı.

Meydan Mahallesi'nde Ahmed El İ'ye ait motosiklet park halindeyken çalındı.

Ahmed El İ, Nasreddin Hoca Mahallesi Nasreddin Caddesi'ndeki iş yerinin önündeyken motosikletini kullanan şüphelileri fark ederek durdurmak istedi.

İki şüpheli, Ahmed El İ'ye çarptıktan sonra motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Ahmed El İ, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü

Suriye'de patlamamış mühimmat infilak etti: 1 kişi hayatını kaybetti
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı

Maç bitince çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Real Madrid'de Mbappe krizi! Tepkiler çığ gibi

Tepkiler çığ gibi! Ne yapıyorsun Mbappe?
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

Milletvekilini bıçakladı, adliyeye giderken konuştu: Tahrik etti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti

Duruşmaya damga vuran yüzleşme: Cemal abi emin misin?
Vapur yolculuğunda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı

Vapurda ilginç anlar! Yolcular mankenden gözünü alamadı