Motosiklet Hırsızları Çarptı: 1 Yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde motosikleti çalınan Ahmed El İ, aracını kullanan hırsızları durdurmak isterken çiğnendi. Şüpheliler motosikleti bırakıp kaçtı, yaralanan El İ hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan zanlıları arıyor.
Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki motosikletini çaldığı öne sürülen şüphelileri durdurmak isteyen kişi yaralandı.
Meydan Mahallesi'nde Ahmed El İ'ye ait motosiklet park halindeyken çalındı.
Ahmed El İ, Nasreddin Hoca Mahallesi Nasreddin Caddesi'ndeki iş yerinin önündeyken motosikletini kullanan şüphelileri fark ederek durdurmak istedi.
İki şüpheli, Ahmed El İ'ye çarptıktan sonra motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtı.
Yaralanan Ahmed El İ, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.