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Akşehir'de Bıçaklama Olayı: Bir Kadın Öldürüldü

Akşehir'de Bıçaklama Olayı: Bir Kadın Öldürüldü
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, 35 yaşındaki Dilek Ş. evinde 44 yaşındaki B.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay Yeni Mahalle'de meydana geldi ve ihbar üzerine polis ekipleri Dilek Ş'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Dilek Ş'nin cenazesi hastaneye kaldırıldı. B.E. teslim olduktan sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta, Dilek Ş. (35) evinde B.E. (44) tarafından henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklandı.

B.E'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri Dilek Ş'nin öldüğünü tespit etti.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Dilek Ş'nin cansız bedeni Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Teslim olan B.E. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
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