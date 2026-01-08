Haberler

Konya'da çiftlikte çıkan yangında saman balyaları yandı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ilçesinde Kuskuncuk Mahallesi'nde bir çiftlikte rüzgarın etkisiyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için kolları sıvadı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir çiftlikte yangın çıktı.

Kuskuncuk Mahallesi'nde, bir çiftlikte köz halindeki ateşin rüzgarın etkisiyle saman balyalarına sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangında çok sayıda saman balyası yandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel
