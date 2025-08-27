Konya'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bir apartman dairesine balkondan giren şüpheli, Hatice Kar'ı bıçakla yaraladı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kar'ın durumu iyi olduğu belirtilirken, polis şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı.

KONYA'da Hatice Kar (37), balkona tırmanıp eve giren kişi tarafından boğazı, bacağı ve elinden bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Kar'ın durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Hamam Sokak'taki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, balkona tırmanarak eve girdi. Bu sırada gelen sesler üzerine uyanan Hatice Kar, şüpheliyle karşılaştı. Odadan çıkmak isteyen şüpheli, yanındaki bıçakla Kar'a saldırdı. Hatice Kar'ı boğazı, bacağı ve elinden yaralayan şüpheli, evde bulunan çocuklarının çığlıkları üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu

Sosyal medya fenomenine hava atmanın bedeli ağır oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olacakları hissetmiş! Eşi tarafından öldürülen Neşe'nin son mesajları kahretti

Neşe'nin son mesajları kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.