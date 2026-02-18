Konya'da belediye başkanlarından ramazan mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ramazan ayının gelişi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın şükrünü ve huzurunu yaşadığını belirtti.

Orucun sadece aç kalmak anlamına gelmediğine dikkati çeken Altay, şunları kaydetti:

"İnsan bu dönemde nefsini dizginlemeyi, edebi kuşanmayı ve kulluk bilincini diri tutmayı öğrenmelidir. Asıl fazilet ise bu şuur halini ramazan sonrasında da muhafaza edebilmektir. Bu mübarek ayı, ibadetle, tefekkürle, sadakayla ve güzel ahlakla ihya edelim. Ramazanı bir fırsat bilerek kalbimizi Kur'an ile soframızı paylaşmayla, hayatımızı ise adalet ve merhametle bereketlendirelim. İftar sofralarını gönül sofrası haline getirelim, ihtiyaç duyan herkesin elinden tutalım, büyüklerimizi ziyaret edelim, küçüklerimizi sevindirelim. Teravihlere çocuklarımızı da götürelim. Ramazanın coşkusunu, paylaşmanın bereketini, oruç tutmanın güzelliğini hep birlikte yaşayalım. Başta Gazze olmak üzere, mazlum coğrafyalarımızı, zulüm altında inleyen kardeşlerimizi dualarımızdan eksik etmeyelim. Ramazanın rahmet iklimini sadece kendi hanemizde değil, bütün ümmetin ufkunda hissedebilmek için gayret edelim."

Kılca, Kavuş ve Pekyatırmacı da ramazan ayının Konya'ya, ülkeye ve tüm İslam alemine hayır getirmesini diledi.