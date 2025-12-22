Haberler

Akşehir'de bir hastadan nadir görülen kitle alındı

Akşehir'de bir hastadan nadir görülen kitle alındı
Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen ameliyatla, göme engelli bir hastanın rahminden kaynaklanan 40 santimetre büyüklüğündeki kitle sorunsuz bir şekilde çıkarıldı. Op. Dr. Kazım Ünal tarafından yapılan operasyon hasta için başarılı bir sonuç doğurdu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen ameliyatla, 40 santimetre büyüklüğündeki kitle, herhangi bir komplikasyon yaşanmadan çıkarıldı.

İlçe Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kazım Ünal tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla, görme engelli bir hastanın rahminden kaynaklanan ve karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit edildi.

Yapılan muayene ve tetkiklerde, rahim kaynaklı kitlenin uzun süredir fark edilmeden büyüdüğü ve karın içi organlara ciddi baskı yaptığı belirlendi.

Başarılı geçen operasyon sonucu hasta sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
