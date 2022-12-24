Konya'da bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, devrilen otomobilde bulunan 16 yaşındaki 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, devrilen otomobilde bulunan 16 yaşındaki 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 41 RK 585 plakalı otomobil, Doğanhisar-Hüyük kara yolu Yenice Kavşağı'nda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada araçtaki Muhammet İpekten (16) ile Furkan Akyıl (16) olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Dönmez (16) ve Hasan Berke Kalkan (16) ise yaralandı. Yaralı Dönmez ile Kalkan, sağlık ekiplerince Doğanhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale sonrası Konya'daki başka bir hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Doğanhisar Konya Güncel Haberler

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