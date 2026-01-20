Konya'da babasını öldürdüğü iddia edilen sanığın 24 yıla kadar hapsi istendi

Konya'da babasını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Karatay ilçesindeki evlerinde, babası A.G'yi (40) çıkan kavgada bıçakla öldürdüğü belirtilen 16 yaşındaki S.C.G'nin, 'haksız tahrik altında, üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanması istendi.

İddianamede, olay günü maktulün eve geldikten sonra komşudan borç alan eşini kendisinden para istemesi nedeniyle çıkan tartışmada darbettiği, bu sırada S.C.G'nin babasını uyardığı, kadının ise bıçaklı kavgayı görmediğini beyan ettiği anlatıldı.

Olay sonrası yapılan incelemelerin ardından elde edilen bulgularla ilgili iddianamede, şunlar kaydedildi:

"S.C.G'nin olay günü babasının her zaman olduğu gibi eve alkollü gelmesi, annesine karşı hakaret ve darp eylemlerinde bulunması, bu konuda sakin olmasını söylemesine karşın babası kendisine yönelik eylemleri devam ettirmiştir. Sonrasında babasının kendisine ve kardeşlerine yönelik eylemlerini düşünerek, sanığın "haksız tahrik altında üst soya karşı kasten öldürme" suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık ise olay günü eve babasından önce gelip pide yaptırmak için evden çıktığını bildirdiği belirtildi.

Eve geldiğinde, babasının evde olduğunu ve alkollü olduğunu savunan sanığın, şu ifadelerine yer verildi:

"Annem ve babam kavga ediyordu. Babam annemi darbetmeye başladı. Babam nereden bulduğunu bilmediğim bir bıçak çıkardı. Ben bıçağı elinden almaya çalıştım. O sırada bıçak yere düştü. Yerdeki bıçağı alıp, savunmak isterken babam ceketimden tutup çekti. Bu sırada kendimi korumak amacıyla bıçağı savurdum, ancak kaç defa savurduğumu bilmiyorum. Savurduktan sonra biraz uzaklaştım. Daha sonra yere düştü ve vücudunda iki yara gördüm. Olaydan pişmanım. Ben babamın karşısına bu şekilde çıkmamış olsaydım, belki bizi öldürebilirdi."

S.C.G, Karatay ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokakta'ki evde,18 Kasım 2025'te, babası A.G'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.