Üye Girişi
Haberler

Konya'da avukatın çiftliğinde uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf K.'nin çiftliğine yapılan operasyonda 5 kilo 245 gram esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Avukat Yusuf K. adli kontrolle serbest bırakılırken, çiftlikte çalışan Ömer İ. ve burada bekçilik yapan Mustafa S. tutuklandı.

KONYA Barosu'na kayıtlı avukat Yusuf K.'nin çiftliğine yapılan operasyonda 5 kilo 245 gram esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Avukat Yusuf K. adli kontrolle serbest bırakılırken, çiftlikte çalışan Ömer İ. ve burada bekçilik yapan Mustafa S. tutuklandı.

Çumra ilçesindeki çiftlikte kenevir yetiştirildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, bir süre fiziki takibe aldığı çiftliği, dronla gözetledi. Havadan elde edilen görüntülerde arazide kenevir ekili olduğunu fark eden jandarma ekipleri, çiftliğe operasyon düzenledi. Çiftliğin bekçisi Mustafa S. ve çalışan Ömer İ. gözaltına alındı.

5 MİLYON 772 BİN LİRA DEĞERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlikte yapılan aramalarda 105 kök Hint keneviri, satışa hazır vaziyette 5 kilo 245 gram esrar, 6 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesinin piyasa değerinin yaklaşık olarak 5 milyon 772 bin lira değerinde olduğu değerlendiriliyor.

AVUKATIN İKİ ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Çiftliğin sahibi Konya Barosu'na kayıtlı Avukat Yusuf K. ve eşi H.K., ifade vermek üzere Çumra Jandarma Komutanlığı'na çağırıldı. Gözaltına alınan Avukat Yusuf K., yanında çalışan Ömer İ.ve bekçi Mustafa S., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Avukat Yusuf K.'nin, adliyedeki ifadesinde ele geçirilen bitkilerden haberinin olmadığını, 3-4 ayda bir çiftliğe gittiğini söylediği öğrenildi. Avukat Yusuf K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İfadesinde, ele geçirilen esrarın kendisine ait olduğunu söylediği öğrenilen bekçi Mustafa S. ve Ömer İ. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Kenevir Güncel Hukuk Konya

Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek

Pompaya yansıyan indirim araç sahiplerini keyiflendirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu? İstanbul'da metrobüs yangını! Metrobüs neden yandı? Metrobüs yangınında yaralı var mı? Son durum ne? Arnavutköy'de patlayıcı! Arnavutköy'de ne oldu? Arnavutköy sahilinde ne bulundu?
title