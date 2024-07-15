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Konya'da elektrikli bisiklet sürücüsüne hafif ticari araç çarptı, emekli polis hayatını kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü olan emekli polis Hasan Hüseyin Şehitoğlu hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehitoğlu, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü emekli polis, hayatını kaybetti.

Ahmet B. (26) idaresindeki 06 BHR 473 plakalı hafif ticari araç, Konya-Ankara kara yolunda, elektrikli bisikletle giden Hasan Hüseyin Şehitoğlu'na (67), çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Şehitoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Şehitoğlu Konya Kulu Trafik Kazaları Güncel Haberler

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