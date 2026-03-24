Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması sürüyor

Konya'da Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle ilgili açılan davada 10 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Sanıkların, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Konya'da 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Kazım F. ile taraf avukatları katıldı.

Açıklanan mütalaada yıkılan binanın alt katındaki balıkçı dükkanını işleten Kazım F, taşeron firma yetkilisi Volkan D, müteahhit Adnan T, dükkan kiracısı Kemal Ö, inşaat mühendisleri İsmail Hakkı E. ve Mustafa C. ile proje mesulü Müjgan D'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Binada bulunan dükkanların sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P. ile mimar Tuncer D'nin, dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda olayla ilgili kusurlu bulunmamaları gerekçesiyle beraatleri istendi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak 2025'te çökmüş, enkazdan 3 kişi yaralı kurtarılmış, 2 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Arda Güler detayı! Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızını istiyor

Süper Lig devi gözü kararttı! Yeni sezonda formayı giyebilir

Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı