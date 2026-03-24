Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması sürüyor

Konya'da 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Kazım F. ile taraf avukatları katıldı.

Açıklanan mütalaada yıkılan binanın alt katındaki balıkçı dükkanını işleten Kazım F, taşeron firma yetkilisi Volkan D, müteahhit Adnan T, dükkan kiracısı Kemal Ö, inşaat mühendisleri İsmail Hakkı E. ve Mustafa C. ile proje mesulü Müjgan D'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Binada bulunan dükkanların sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P. ile mimar Tuncer D'nin, dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda olayla ilgili kusurlu bulunmamaları gerekçesiyle beraatleri istendi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak 2025'te çökmüş, enkazdan 3 kişi yaralı kurtarılmış, 2 kişinin cesedine ulaşılmıştı.