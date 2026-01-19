Haberler

Konya'da çıkan apartman yangınında mahsur kalan anne ve iki çocuğu kurtarıldı

Konya'da çıkan apartman yangınında mahsur kalan anne ve iki çocuğu kurtarıldı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri anne ile 5 ve 10 yaşındaki iki çocuğu güvenli bir şekilde kurtardı. Yangın sonrasında sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 9 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Akıncılar Mahallesi Akıncılar Caddesi'ndeki apartmanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatı katında mahsur kaldığı öğrenilen anne ile 5 ve 10 yaşındaki iki çocuğu, itfaiye ekiplerince yan dairenin bir odasının penceresinden alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen anne ve çocuklar hastaneye kaldırılırken, ekipler de yoğun çalışmalar sonucu yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
