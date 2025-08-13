Konya'da Anız Yangını Ormana Sıçradı
Ilgın ilçesinde çıkan anız yangını, alevlerin yerleşim yerlerinden ormana sıçramasına neden oldu. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
KONYA'nın Ilgın ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ilgın- Beyşehir kara yolu Çırdak mevkisinde saat 13.30 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler hızla yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Ilgın İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı.
Ilıca Mahallesi Muhtarı Pekcan Bakır, "Anız yakılması sonucu başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı. Tüm ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.
Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil de yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, ekiplerden bilgi aldı.
Haber-Kamera: Ramazan KOÇ/ILGIN (Konya),