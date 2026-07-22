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Konya'da otomobil park halindeki araçlara çarptı

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Kulu ilçesinde Beytullah K. idaresindeki otomobil, park halindeki araçlara çarptı; iki iş yeri ve üç araç hasar gördü. Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Kemaliye Mahallesi 138252 Sokak'ta Beytullah K. idaresindeki 34 JT 0331 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İki iş yeri ve üç otomobilde hasar meydana geldi.

Sürücünün alkollü olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu
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