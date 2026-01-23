Konya'da akaryakıt istasyonunu silahla soyan zanlılardan 2'si tutuklandı
Çömlekci Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan, market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar parayla kaçtıktan sonra yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. (21) ve A.Y. G. (48) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.K. (27) ve S.K. (36) serbest bırakıldı.
İvriz Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 2 gün önce, market çalışanlarını tabancayla tehdit edip bir miktar para alarak kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalanmıştı.