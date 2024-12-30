Konya'da 81 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Fadime Dölek, evinde ölü bulundu. Ailesinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dölek'in hayatını kaybettiğini tespit etti ve cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde 81 yaşındaki Fadime Dölek, evinde ölü bulundu.
Kemaliye Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Dölek'ten haber alamayan yakınları, polise haber verildi.
Adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Dölek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dölek'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel