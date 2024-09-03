Konya'da 6 Metre Derinliğinde Obruk Meydana Geldi

Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında obruk meydana geldi.

İlçeye bağlı Ekmekçi Yaylası'nda Barış Ekmekçi'ye ait ayçiçeği tarlasında vatandaşlar obruk oluştuğunu fark etti.

Yaklaşık 6 metre derinliğinde, 25 metre çapındaki obruk, tedirginliğe neden oldu.

Ekmekçi, bölgede daha önce de obruklar meydana geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl da burada bir obruk oluşmuştu. 500 metre çapındaki bu bölgede tam 6 obruk var." dedi.