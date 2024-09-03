Konya'da 6 Metre Derinliğinde Obruk Meydana Geldi
Konya'nın Karapınar ilçesinde, Ekmekçi Yaylası'nda 6 metre derinliğinde ve 25 metre çapında bir obruk meydana geldi. Obruk, bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 metre derinliğinde, 25 metre çapında obruk meydana geldi.
İlçeye bağlı Ekmekçi Yaylası'nda Barış Ekmekçi'ye ait ayçiçeği tarlasında vatandaşlar obruk oluştuğunu fark etti.
Yaklaşık 6 metre derinliğinde, 25 metre çapındaki obruk, tedirginliğe neden oldu.
Ekmekçi, bölgede daha önce de obruklar meydana geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl da burada bir obruk oluşmuştu. 500 metre çapındaki bu bölgede tam 6 obruk var." dedi.