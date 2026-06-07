6'ncı katın penceresinden düşen Elif Zümra, ağır yaralandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşen Elif Zümra M. (11), ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Kızılcalar Mahallesi 153392 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Elif Zümra M., ailesi evde bulunduğu sırada, belirlenemeyen nedenle pencereden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elif Zümra M., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Elif Zümra, buradaki müdahalesinin ardından Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı