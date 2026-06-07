Konya'da yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 11 yaşındaki Elif Zümra Magatur, 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.
Elif Zümra Magatur (11), Kızılcalar Mahallesi 153392 Sokak'taki binanın 6. katındaki pencereden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun