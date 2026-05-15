Haberler

Konya'da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Konya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Tevfikiye Caddesi'ndeki kuyumcudan 11 Mayıs'ta iş yeri sahibini oyalayarak 2 tam altın çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen S.D. (19) yakalandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde 10 Mayıs'ta çekiciyle sanayiye götürülen otomobilden 25 gram altın, 4 çeyrek altın ve 1 gümüş tespih çalınması üzerine D.S. (21) gözaltına alındı.

Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Şehit Harun Yıldırım Sokak'ta park halindeki kamyonetten inşaat malzemesi çalınması üzerine E.B. (20), M.A.U. (23), İ.G. (21) ve K.B.K'yi (22) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Büyük aşk sadece 7 ay sürdü!
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Kutlamalara damga vuran pankart!
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı