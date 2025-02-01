CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma

Ümit Özdağ'a yaptığı uyarı Tuncay Özkan'ın başını yaktı
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e bir sarı kart daha: Buna derhal son verin
2 yıl sonra ortaya çıkan deprem fotoğrafı yürek yakıyor

2 yıl sonra ortaya çıkan görüntü yürek yakıyor
UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar

Konya'da 5.6 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da gerçekleştirilen operasyonda bir kamyonda 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.

Konya'da bir kamyonda 5 milyon 610 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri, kaçak sigara olduğu ihbarını aldıkları kamyonu Karatay ilçesinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 5 milyon 610 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
img

Türkiye genelinde bazı ev ve araziler acele kamulaştırılacak
img

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü
img

Birim fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı
Kendiliğinden yetişen ürün 100 ailenin geçim kaynağı oldu! Aylık 50 bin TL kazanıyorlar

Doğanın mucizesi! Toplayıp satıyorlar, aylık gelirleri 50 bin TL
ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor

ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kötü haber!
Cumhuriyet tarihinin en yüksek vergi kesintisi! Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek

Faizde parası olanlar artık daha çok ödeyecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.