Konya'da 5.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Konya'da meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem sonrası, Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada saha taramasının devam ettiği belirtildi.

VALİLİK: SAHA TARAMASI DEVAM EDİYOR

Konya'da meydana gelen depremin ardından Konya Valiliğinden yapılan açıklama, "İlimiz Selçuklu İlçesinde saat 18.06 sıralarında 5.0 şiddetinde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.