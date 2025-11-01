Konya'da 35 çift için toplu nikah töreni düzenlendi

Konya'da "Yuvalar Kuruyoruz" projesi kapsamında 35 çift için toplu nikah töreni yapıldı.

Konya Valiliği himayesinde, İl Müftülüğü koordinesinde, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Yuvalar Kuruyoruz" projesinde, kentteki 35 çift için nikah töreni gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, bir düğün salonunda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Düzenlenen programın Aile Yılı kapsamında daha da anlamlı hale geldiğine işaret eden Akın, "İnsanın ilk okulu olan aile, toplumsal huzurumuzun da en sağlam kalesidir. Buna mukabil Mevlana diyarı Konya'mızda, aşkın sadece bir duygu değil, bir sorumluluk ve emanet olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla kurulan her yuvanın da hem toplumumuza huzur getireceğini hem de Rabb'imizin rızasını kazandıracağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Akın, "Yuvalar Kuruyoruz" projesinin 10'uncu yılına ulaştığını belirterek, evlenen çiftlere mutluluk diledi.

Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir ise 30'uncu yılını dolduran vakfın, bugüne kadar 16 binin üzerinde çiftin yuva kurmasına vesile olduğunu anlattı.

Konya İl Müftüsü Ali Öge de projenin Konya'nın dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı.

Temsili bir çiftin nikahının kıyılmasının ardından evlenenlere, protokol üyeleri hediye verdi.

Programa, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, davetliler ile dünya evine giren çiftlerin yakınları katıldı.