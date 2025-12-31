Haberler

Konya'da 19 yıl sonra çözülen cinayete ilişkin yargılanan çifte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Konya'da 2006 yılında bir kadının öldürülmesi olayında yargılanan Adem S. ve eşi Havva S., mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili detaylar duruşmada ortaya kondu.

Konya'da 19 yıl önce genç bir kadının öldürülmesine ilişkin yargılanan çift, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Adem S. (50) ve eşi Havva S. (50), müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Adem S, olay günü tartıştığı maktulün kendisine kül tablası fırlattığını öne sürdü.

Bunun üzerine cam şişe atarak karşılık verdiğini anlatan Adem S, şöyle konuştu:

"Sol tarafından boğazına doğru isabet etti, yere düştü. Bunun üzerine 155'i aradım. Kısa bir süre konuştum. Ancak hareketsiz olduğunu görünce de korktum. 'Ölmüştür' diyerek evden çıktım. O telaşla eşimin yanına gittim, olayı anlattım. Aramızdaki ilişkiyi o gün öğrendi. Şişe vurduğumu söyledim. Bunun üzerine kendisi 'Gidelim belki ölmemiştir.' dedi. Birlikte evden çıktık. Oraya geldiğimizde nefes almıyordu. Eşim oradan ayrılmak isteyince baskı yaptım. Birlikte araca bindik. Eşim arka koltuğa oturdu. Aracı kilitledim. Yukarıdan cenazeyi alıp aracın arka koltuğuna yerleştirdim. Daha sonra yola çıktık."

Duruşmada söz verilen Havva S. ise olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Adem S. ve Havva S'ye, "Canavarca hisle, tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Konya'nın Meram ilçesinde 2025'te yapılan başvuru üzerine Güneysınır ilçesinde 2006'da bulunan kadın cesedinin 25 yaşındaki Yeter Öztürk'e ait olduğu tespit edilmiş, olayla ilgili Adem S. ile Havva S. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
Haberler.com
500

