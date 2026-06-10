Haberler

18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen 18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, İspanya'dan Orthemis Orkestrası'nın 'İyi Yolculuklar' oyunuyla sona erdi. Festivalde 4 yabancı ve 11 yerli ekip, 23 oyunu 37 temsille sahneledi.

Konya'da düzenlenen "18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" tamamlandı.

Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalin son gününde, İspanya'dan Orthemis Orkestrası "İyi Yolculuklar" oyununu Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Toni Sans'ın yazıp yönettiği, müzik direktörlüğünü Orthemis Orkestrasının yaptığı oyunla festival sona erdi.

Dört yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluştu.

Kaynak: AA / Anıl Kuru
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye 'Evli misin?' diye sordu, sonrası bomba

Kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Fenerbahçe'de Kante depremi

Fenerbahçe'de Kante depremi!
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Yapay zeka destekli la kendisini MİT'le irtibatlı gibi gösteren şüpheliye gözaltı

Fotoğraflardaki acayiplik fark edilince anında gözaltına alındı
Adıyaman'da 5. kattan atlayan yaşlı adam hayatını kaybetti

70 yaşındaydı! Korkunç şekilde canına kıydı
Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere şaşırtan yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim

Usta oyuncudan sağlık durumunu soran muhabirlere olay yanıt
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama