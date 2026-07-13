Haberler

15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi Konya'da Açıldı

15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi Konya'da Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da açılan 15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi, ziyaretçilerine o gece yaşanan darbe girişimine dijital teknolojilerle tanıklık ettirirken, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatıyor.

Konya'da açılan 15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi, ziyaretçilerine o gece yaşanan darbe girişimine dijital teknolojilerle tanıklık ettirirken, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşatıyor.

Konya Valiliği öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Taş Bina Kültür Sanat'ta hazırlanan merkez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Merkezde yer alan 360 derece gösterimler, dijital projeksiyon uygulamaları, kronolojik hafıza alanı, şehitler koridoru ve yapay zeka destekli deneyim alanları, ziyaretçilere 15 Temmuz gecesini farklı yönleriyle yeniden yaşatıyor.

Konya Valisi İbrahim Akın da merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Deneyim alanlarını tek tek gezen Akın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve dijital uygulamaları deneyimledi.

"Şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıklarını burada görme fırsatı bulacaklar"

Ziyaretin ardından Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak bu etkinliklerin tertiplendiğini söyledi.

Ziyarete gelen vatandaşların 15 Temmuz ruhunu yakından hissedebileceğine dikkati çeken Akın, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız, o gece şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlıklarını burada görme fırsatı bulacaklar ve demokrasimize sahip çıkma bilincini de burada yeniden tazeleyeceklerdir. Tüm vatandaşlarımızı bu sergiyi ve dijital deneyim merkezimizi ziyaret etmeye, o günleri tekrar hatırlamaya davet ediyorum. Bu, milli birlik ve beraberliğimize, demokrasimize sahip çıkma kültürümüzün de gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacaktır."

Bir daha hiçbir zaman Türk milletinin böyle bir şey yaşamamasını temenni eden Akın, "Vatandaşımız demokrasisine, ülkesine, bayrağına, vatanına, sahip çıkma iradesine her daim sahip olsun. Tekrar bu serginin ve dijital merkezinin hazırlanmasında ve bu hale gelmesinde emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek açıklama: Yeniden başlıyoruz
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin

Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin...
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var

70 aktif polis gözaltında! İçlerinde rütbeliler de var
Uzman çavuş ile ailesine acı veda: Gözyaşları içinde toprağa verildiler

Günün en acı karesi: Gözyaşları içinde uğurlandılar
Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı

Gözde eğitim kurumu konkordato ilan etti: Veliler okul önünde toplandı
Amedspor'da deprem! Aldığı tüm tehditleri isim verip tek tek paylaştı

Amedspor'da deprem! Tüm şehir bu iddiaları konuşuyor
Akaryakıta yeni zam! Tarih belli oldu

Zam yağmuru durmuyor! Tarih belli oldu, elinizi çabuk tutun
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı

Gözaltı sırasında üzerinde bulundu! Soruşturmanın seyri değişiyor
Uğurcan Çakır için tarihi teklif iddiası

Uğurcan Çakır'a tarihi teklif!
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım