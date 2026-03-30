Konya'da okul arkadaşını taşla yaralayan sanık hakim karşısında

Konya'da okul arkadaşını taşla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan 13 yaşındaki T.F. hakkında yargılama süreci başladı. T.F., karşılıklı şakalaşma nedeniyle yaraladığı iddialarını savunarak tahliyesini istedi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık T.F. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

T.F. ifadesinde yaraladığı okul arkadaşı H.B.G.'nin de kendisine taş attığını, karşılıklı olarak şakalaştıklarını öne sürdü.

H.B.G.'nin başına isabet eden taşı da yaralama kastı olmadan fırlattığını savunan T.F. tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, T.F.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Meram ilçesinde 8 Aralık 2025'te H.B.G. (13) taşla başına aldığı darbe sonucu yaralanmış, hastaneye kaldırıldıktan sonra bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Taburcu edilen H.B.G.'yi yaraladığı gerekçesiyle daha önce tutuklanan ve ardından serbest bırakılan T.F. (13), ailenin itirazı ve sunulan yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
'Nişanlıyım' diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı

"Nişanlıyım" diyen kızla 1 yıl sonra buluştu, ortalık fena karıştı
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi

Türkiye karşısında tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı