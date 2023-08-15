Konya'da 10 yaşındaki çocuk apartmandan düşerek hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, beş katlı apartmanın 4. katından düşen 10 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sırada evde yalnız olan çocuğun eğitim gördüğü okul da belirtildi.