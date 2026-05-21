Konya'da 1.086 öksüz ve yetim çocuğa giyim yardımı yapıldı

Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi 1.086 öksüz ve yetim çocuğa giyim yardımı yaptı. Çocuklar mağazalardan istedikleri kıyafetleri seçerek bayram sevinci yaşadı.

Geleneksel olarak yılın her iki bayramında da sürdürülen yardım kapsamında, mağazalardan istedikleri kıyafetleri beğenerek alan çocuklar mutluluk yaşadı.

Vakıflar Konya Bölge Müdürlüğünden, yardım çalışmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın her bayram sürdürülmeye devam edileceği bildirildi.

Asırlar öncesinden bugüne taşınan vakıf geleneğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım anlayışının en köklü kurumsal ifadesi olmayı sürdürmekteyiz. Bayram sevincinin tüm çocuklara eşit biçimde ulaşması vakıf ruhunun temel ilkeleri arasında yer almakta olup her iki bayramda da kesintisiz sürdürülen bu uygulama, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, köklü vakıf geleneğini bugün de yaşattığının en anlamlı göstergelerinden biridir."

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
