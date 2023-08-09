Konya Büyükşehir Belediyesi Bozkır-Harmanpınar Mahalle yolunda sathi kaplama çalışmasını tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır- Harmanpınar Mahalle yolunda yürüttüğü sathi kaplama çalışmasını tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan mahallelerde yol altyapısını güçlendirmek ve daha konforlu seyahat imkanı sunmak için aralıksız şekilde çalıştıklarını ifade etti. Konya'nın merkezinde ve ilçelerde şehri ihya etme adına "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Altay, "Büyükşehir olarak vatandaşlarımız ve şehrimiz için birçok alanda hizmet üretiyor, Konya'mızı her alanda kalkındırmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Yol ve altyapı çalışmaları da bu anlamda bizim için önemli bir yere sahip. Bu çerçevede Bozkır-Harmanpınar Mahalle yolunda yürüttüğümüz 5 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını tamamlayarak yolu standardı yüksek olarak hizmete açtık. Maliyeti 7,5 milyon lirayı bulan yol çalışmamızın ilçemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KONYA